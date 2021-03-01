شكرا لقرائتكم خبر عن كورتيس جونز يهدي هدفه في مرمى شيفيلد لوالد أليسون بيكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدى كورتيس جونز هدفه ضد شيفيلد يونايتد لحارس ليفربول، أليسون بيكر، الذي يمر بحالة حزن شديدة بعدما فارق والده مساء الأربعاء بعد حادثة غرق تعرض لها في موطنه البرازيل.

وقال جونز لشبكة سكاي سبورتس: أعتقد أنه كان وقتا صعبا بالنسبة لي ولباقي الفريق، لكنني سعيد لأنني قمت بافتتاح التسجيل وأود أن أستغل هذا الوقت لأقول إن هذا الهدف هو لوالد أليسون، أتمنى أن يرقد بسلام وإذا شاهد أليسون هذا، فهو لك يا أخي.

أضاف: إنه فتى قوي إنه جزء كبير من الفريق بالطبع فنحن نفتقده بالتأكيد وأود أن أستغل هذا الوقت وأهدي هدفي له ولأبيه وبقية أفراد عائلته.

اليسون بيكير مع والده الراحل - صورة أرشيفية

وافتتح جونز التسجيل بعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني بعدما تألق حارس شيفيلد آرون رامسديل خلال الشوط الأول بإنقاذ خمسة كرات رائعة.

وسجل هدف كين بريان في مرماه، والذي جعل المدافع يتصدى لتسديدة روبرتو فيرمينو، كان ثاني أهداف الريدو بعد مرور ساعة، ليضمن بذلك بطل الدوري العودة إلى طرق الانتصارات في الدوري الممتاز.