شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الدهب: أخشى على الزمالك أمام دجلة.. ولا أعرف سبب رحيل أحمد سمير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمود ابو الدهب، نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الزمالك أمام وادي دجلة اليوم ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري المصريالممتاز ستكون صعبة للغاية على كلا الفريقين.

وأضاف أبو الدهب في تصريحات تليفزيونية: «المباراة ستكون صعبة على نادي الزمالك ويتخاف عليه من أي تعثر ، فالفريق يسعى لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة الترتيب، كما أنها بمثابة البروفة الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي ضمنمنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيـا والمقرر لها 6 مارس المقبل».

تابع: «المباراة ستكون صعبة على وادي دجلة الذي يعاني هذا الموسم ويقبع في قاع الجدول برصيد 7 نقاط».

وأشاد محمود ابو الدهب بآداء أحمد سمير لاعب طلائع الجيش خلال مباراة الامس أمام النادي الأهلي والتي خسرها الفريق بنتيجة 1 – 2.

وأضاف: «أحمد سمير لاعب مميز ، ويقدم موسماً جيداً حتى الآن ، كما أنه يجيد تسديد الركلات الحرة ، وسبق له التسجيل بهذه الطريقة فيعِدة مباريات. ولا اعرف سببًا لرحيل سمير عن الابيض».

واختتم أبو الدهب: «طلائع الجيش قدم مباراة كبيرة أمام الأهلي ، وهي أفضل مبارياته هذا الموسم».