شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد لقاء شيفيلد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت من جديد نغمة هجوم جماهير ليفربول على النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب الوطني والريدز عقب إهداره هدفا سهلا خلال لقاء شيفيلد يونايتد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس وانتهى بفوز حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم بهدفين دون رد.

وكان صلاح ظهر بشكل رائع خلال اللقاء ولكن الهدفين الذي أضاعمها كانا بمثابة نقطة تحول للجماهير الحمراء ضد النجم المصري الذين طالبوه باللعب بشكل جماعي والابتعاد عن الفردية بحثا عن الفوز بالحذاء الذهبي للمسابقة الإنجليزية.

وقال أحد المشجعين المنتمين لفريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «صلاح منشغل للغاية بالحصول على الحذاء الذهبي أكثر من فوز ليفربول، وكان بإمكانه أن يمرر الكرة لساديو ماني لكنه كان يفعل ذلك بمفرده».

وأضاف مشجع ثاني: «نعم أعتقد أن معظم الفريق لعب بشكل جيد. صلاح وماني لم يكونا في أفضل حالاتهما ولكن هذا نادر لهذين الاثنين». وتابع ثالث: «يحتاج صلاح إلى استعادة لياقته مرة أخرى إذا كان يريد الحصول على الحذاء الذهبي لأن أقلام الحذاء الذهبي ساخنة على كعبيه».

وأكد آخر أن «جونز أفضل من صلاح خلال لقاء شيفيلد يونايتد». وفي لقطة ساخرة على النجم المصري صلاح، نشر أحد المنتمين للريدز صور لزر التمرير في لعبة البلاي ستيشين، وكتب أسفلها من أن يستخدم صلاح هذا، قاصدا أنه لابد أن يمرر الكرة لزملائه داخل الملعب.

مباراة ليفربول و شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

صلاح خلال مباراة ليفربول و شيفيلد

صلاح خلال مباراة ليفربول و شيفيلد

جانب من تعليقات جماهير ليفربول على أداء صلاح في لقاء شيفيلد

جانب من تعليقات جماهير ليفربول على أداء صلاح في لقاء شيفيلد

جانب من تعليقات جماهير ليفربول على أداء صلاح في لقاء شيفيلد

جانب من تعليقات جماهير ليفربول على أداء صلاح في لقاء شيفيلد

جانب من تعليقات جماهير ليفربول على أداء صلاح في لقاء شيفيلد