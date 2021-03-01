شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد للخطيب: «رجعوا عمرو جمال للأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، بإمكانيات عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي التي انتهت بفوزه الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «عمرو جمال مهاجم متميز وقدم مباراة كبيرة، وعبدالحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش أخطأ باستبداله بناصر منسي».

واختتم: «المستوى الحالي الذي يظهر به اللاعب مع طلائع الجيش يؤهله للعودة من جديد إلى صفوف الأهلي، وعلى ادارة محمود الخطيب أن تعيده للأهلي».