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إبراهيم سعيد للخطيب: «رجعوا عمرو جمال للأهلي»

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، بإمكانيات عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش، خلال مباراة فريقه أمام الأهلي التي انتهت بفوزه الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وأضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «عمرو جمال مهاجم متميز وقدم مباراة كبيرة، وعبدالحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش أخطأ باستبداله بناصر منسي».

واختتم: «المستوى الحالي الذي يظهر به اللاعب مع طلائع الجيش يؤهله للعودة من جديد إلى صفوف الأهلي، وعلى ادارة محمود الخطيب أن تعيده للأهلي».

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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