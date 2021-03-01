شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد لـ«قفشة»: انسى هدف القرن و«القاضية ممكن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم سعيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسين الشحات، لاعب الأهلي، بعيد كل البعد عن مستواه في الفترة الحالية، ويجب على موسيماني المدير الفني للفريق إراحته خلال المباريات المقبلة وإعطاء الفرصة لطاهر محمد طاهر.

أضاف سعيد في تصريحات تليفزيونية: «أنصح محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي بنسيان هدف القرن (القاضية ممكن) في نهائي دوري الأبطال الأفريقي أمام الزمالك، فهو لاعب متميز ولكنه يعاني من تذبذب في المستوى منذ تلك المباراة».