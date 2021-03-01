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أشرف نصار: الفوز على أسوان أبعد البنك الأهلي عن منطقة الخطر

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على أسوان خلال اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري الممتاز.

وأضاف أشرف نصار، في تصريحات تليفزيونية: «سعيد جدا بهذا الفوز وأتمنى أن تكون مباراة اليوم بمثابة انطلاقة للفريق لتحقيق نتائج جيدة بالفترة المقبلة».

وواصل: «الفوز أبعد الفريق عن منطقة الخطر، وكل مباراة لها تقديرها وحساباتها الخاصة، ومتفائل بتطور مستوى البنك الأهلي».

وأكد: «اتفقنا قبل انطلاق الموسم على تحمل اتحاد الكرة لتكاليف المسحات التي تجريها الأندية، وسوف نتمسك بذلك أمام اللجنة الثلاثية».

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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