شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف نصار: الفوز على أسوان أبعد البنك الأهلي عن منطقة الخطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، إنه سعيد بالفوز الذي حققه فريقه على أسوان خلال اللقاء الذي جمع بينهما بالدوري الممتاز.

وأضاف أشرف نصار، في تصريحات تليفزيونية: «سعيد جدا بهذا الفوز وأتمنى أن تكون مباراة اليوم بمثابة انطلاقة للفريق لتحقيق نتائج جيدة بالفترة المقبلة».

وواصل: «الفوز أبعد الفريق عن منطقة الخطر، وكل مباراة لها تقديرها وحساباتها الخاصة، ومتفائل بتطور مستوى البنك الأهلي».

وأكد: «اتفقنا قبل انطلاق الموسم على تحمل اتحاد الكرة لتكاليف المسحات التي تجريها الأندية، وسوف نتمسك بذلك أمام اللجنة الثلاثية».