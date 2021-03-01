شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما حقق فريق ليفربول الفوز على شيفليد يونايتد بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس على أرض ملعب رامول لين ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي، وصل فريق الريدز لعدد قياسي في سباق تسجيل الأهداف داخل البريميرليج.

ووفقا لما ذكرته شبكة أوبتا للإحصائيات الرقيمة في عالم كرة القدم، وصل فريق ليفربول حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم للهدف رفم 7000 في تاريخ داخل المسابقة الإنجليزية ليصبح ترتيبه الثاني خلفا لفريق إيفرتون المتصدر للترتيب.

ويأتي في الصدارة فريق إيفرتون برصيد 7108 إيفرتون ثم ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح برصيد 7000 هدفا يليه ثالثا الأرسنال المحترف ضمن صفوفه محمد النني برصيد 6955 هدفا ثم أستون فيلا المحترف في صفوفه النجمين المصريين أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه برصيد 6687 وخامسا مانشستر يونايتد الذي بلغت عدد أهدافه داخل البريميرليج 6629 هدفا.