شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم «عاد».. والنصر ينجو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مزق الهلال والاتحاد والرائد شباك منافسيهم الفتح والقادسية والعين بإحراز 13 هدفاً في اللقاءات الـ3 التي جمعتهم مساء أمس (الأحد)، ضمن لقاءات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان . ففي الأحساء، انتصر الهلال على مضيفه الفتح بـ5 أهداف لهدفين، وفي الدمام، انتصر الاتحاد على القادسية بـ4 أهداف لهدف، وفي بريدة، فاز الرائد على مضيفه العين بـ4 أهداف دون مقابل. وتمكن الصربي الكسندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد واللاعب عبدالله المقرن مهاجم الرائد من إحراز هاتريك، وخرج فريق النصر بتعادل صعب أمام ضيفه أبها بهدفين لكل منهما في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مرسول بارك بجامعة الملك سعود بالرياض، وأحرز هدفي النصر لاعبه البديل سامي النجعي (د: 61، 90+3)، فيما أحرز هدفي أبها مهاجمه كارلوس ستراندبيرج (د: 11، 74)، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بينهما بهدفين لكل منهما.

خماسية الهلال

عاد الهلال لنغمة الانتصارات بعد فوزه القوي على مضيفه الفتح بنتيجة 5/‏‏‏2 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

وجاءت أهداف الهلال الخمسة عن طريق اندريه كاريلو (د:23)، بافيتيمبي قوميز (د:26)، لوسيانو فيتو (د:40)، واختتم سالم الدوسري الأهداف بإحرازه هدفين (د:72، 84)، فيما جاء هدفا الفتح عن طريق عمار الدحيم (د:66)، كريستيان كويفا من ركلة جزاء (د:81)، وبهذه النتيجة يحقق الهلال فوزه الـ11 ويصل للنقطة 39 محتلاً المركز الثاني، فيما تلقى الفتح خسارته العاشرة وتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الـ12.

العميد في الثالث

قلب الاتحاد تأخره بهدف أمام مضيفه القادسية للفوز بنتيجة 4/‏‏‏1 في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وتألق مهاجم الاتحاد ألكسندر بيريوفيتش بإحرازه هاتريك (د:43، 69، 82) رغم إضاعته ركلة جزاء (د:54)، كما أحرز زميله زياد الصحفي هدفاً برأسية (د:65)، فيما جاء هدف القادسية الوحيد عن طريق كاروليس أندريا (د:31). وبهذه النتيجة يحقق الاتحاد انتصاره التاسع ويصل للنقطة 35 متقدماً للمركز الثالث بأفضلية فارق الأهداف عن جاره الأهلي الذي تراجع للرابع، فيما تلقى القادسية الخسارة السادسة له في الدوري وتجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الثامن.

الرائد يدك العين

تجاوز الرائد ضيفه العين برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وساهم مهاجم الرائد عبدالله المقرن في فوز فريقه بتحقيقه هاتريك (د:16، 53، 62)، وأضاف زميله روني فرنانديز الهدف الرابع من ركلة جزاء (د:82), وبهذه النتيجة حقق الرائد فوزه السابع ليصل للنقطة 25 في المركز الـ12، فيما تلقى العين الخسارة الـ14 ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الـ16 (الأخير).