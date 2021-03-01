شكرا لقرائتكم خبر عن السومة لم يذق الفرح في 4 مباريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فشل اللاعب السوري نجم النادي الأهلي عمر السومة​ في التسجيل في 4 مباريات متتالية، وهي المرة الأولى التي يفشل فيها في التسجيل في هذا العدد من المباريات منذ انضمامه للأهلي في موسم 2014، إذ أهدر عمر السومة المتوج بهداف الدوري 3 مرات ركلتي جزاء من أصل 3 منحت له، كانت آخرها أمام ​الفيصلي​ في الجولة 21 من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين​، التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 1/‏2، ليتجمده رصيد الأهلي عند 35 نقطة في المركز الرابع من دوري المحترفين، بينما رفع الفيصلي رصيده للنقطة 29 في المركز الثامن. ولم يظهر السومة بمستواه المعهود خلال مباريات هذا الموسم، إذ اكتفى بتسجيل 9 أهداف بعد مرور 21 جولة من الدوري.

