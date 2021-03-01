شكرا لقرائتكم خبر عن حسين السيد: فرجاني ساسي سيجدد للزمالك بنسبة 90% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين السيد، عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك، أن وقت تعيينه بالقلعة البيضاء تزامن مع وجود هدف واحد هو الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، خاصة العقود التي كانت قد أوشكت على الانتهاء وتحتاج للتمديد أو التجديد، موضحا: "كانت مهمتنا الرئيسة هى العمل على التجديد للرباعى شيكابالا وأوباما وجنش وفتوح وأنجزناها بنجاح قبل رحيلنا عن النادي".

وقال عضو اللجنة الفنية السابق بنادي الزمالك، إن الاجتماع الذي عُقد بين اللجنة وفرجاني ساسي، بحضور وكيله، أعاد قصة تجديد عقد اللاعب التونسي مع الزمالك لنقطة الصفر.

وأضاف السيد، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على قناة أون تايم سبورتس2، أن الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، مهاجمي الفريق، لم يتم ترشيحهما من قِبَل اللجنة.

وتابع: "جلسنا مع باتشيكو المدير الفني للفريق، وأبلغنا برغبته في ضم مهاجم لتعويض مصطفى محمد، المعار إلى جالاتا سراي التركي، فتم ترشيح ثلاثة لاعبين، ليس من بينهم سيف الجزيري ومروان حمدي".

وأردف: "بنسبة 90% فرجاني ساسي سيجدد للزمالك، إلا لو حدثت بعض الأمور، والزمالك لا يقف على لاعب مهما كان اسمه، وأرفض تعديل عقد أي لاعب في وسط الموسم لترضيته".

واختتم: "في أكثر من مرة ساسي كان قريبا من التجديد للزمالك، لكن تواجد وكيله في آخر جلسة أعاد التفاوض لنقطة الصفر، أعتقد أن اللاعب يريد البقاء، والأمور باتت في يده الآن".