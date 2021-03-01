شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونـة: الأهلي لم يظهر في أفضل حالاته أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سمير كمونة نجم الأهلي السابق أن المارد الأحمر لم يظهر في أفضل حالاته خلال مباراة طلائع الجيش والتي انتهت بفوز الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وأضاف كمونة في تصريحات تلفزيونية :"طلائع الجيش قدَمَ مباراة كبيرة وخصوصاً في الشوط الأول ، وهدد مرمى محمد الشناوي في أكثر من مناسبة .

تابع : تغييرات موسيماني صنعت الفارق لصالح الأهلي ، على عكس تغييرات عبد الحميد بسيوني التي لم تصب في صالح طلائع الجيـش

أوضح نجم الأهلي والكرة المصرية السابق أن الثنائي بدر بانون وأيمن أشرف ليس في أفضل حالاتهما ، ويعانون من الإرهاق الشديد لضغط المباريات .

وواصل : لست قلقاً على موقف الأهلي و فرصه في التأهل إلى دور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا ، فالفريق قادر على التأهل والحفاظ على لقبـه الإفريقي .

واختتم كمونة : الأهلي سيستعيد صدارة الدوري فور نهاية مبارياته المؤجلة .

وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، عدم منح اللاعبين راحة، واستئناف التدريبات الجماعية، لتجهيز الفريق لمواجهة فيتا كلوب الهام فى دورى الابطال، خاصة الخسارة من سيمبا التنزانى بهدف فى الجولة الماضية.

وحقق الأهلي الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري، والتي أقيمت مساء الأحد على استاد الأهلي والسلام.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26، بعدها بخمس دقائق فى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.