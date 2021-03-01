شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: أوباما غير محظوظ في المنتخب وأداء الزمالك مع باتشيكو غير مستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق، أن أداء الزمالك مع البرتغالى جايمى باتشيكو غير مستقر في المباريات، ويوسف أوباما غير محظوظ مع المنتخب الوطنى.

قال جمال حمزة خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أداء الزمالك مع باتشيكو غير مستقر، أوقات يكون كويس وأوقات يكون ضعيف، والتغيرات عليها علامات استفهام كبيرة، ودائما بتكون متأخرة وعليها تحفظات كبيرة".

وأضاف جمال حمزة: "عدم تثبيت تشكيل معين في الخط الهجومى حتى الآن، شويه بيلعب سيف الجزيرى وششويه يدى مروان حمدى، وأسامة فيصل، ولو كنت صاحب القرار كنت لعبت بأسامة فيص منذ البداية لانه معايا في الدورى وأفريقيا على عكس سيف الجزيرى".

وأوضح جمال حمزة: "أوباما غير محظوظ في منتخب مصر مش عارف ليه، وبرضو طبيعة مركز صانع الألعاب بتحتاج شكل معين أقرب لعبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة، ولكن أوباما الوحيد فيهم اللى مميز أنه بيكمل وبيكون مهاجم ثانى بشكل رائع والدليل أنه هداف الدوري حاليا".

وتابع جمال حمزة: " الأهلى كان محظوظ بالفوز على طلائع الجيش، والنتيجة الطبيعية كانت التعادل بعد الأداء الكبير الذى قدمه الجيش في المباراة، ولولا أن محمد الشناوى كان في فورمة عالية لكانت النتيجة تغيرت".