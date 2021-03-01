شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفى: غير مقتنع بموسيمانى ولا أشعر بالتجانس والاستقرار في الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هشام حنفى نجم الأهلى السابق، أنه غير مقتنع حتى الآن بالجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مع النادى الاهلى على الرغم من أنه كان خيارا جيدا في بداية مشواره مع الأحمر.

وقال هشام حنفى خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أنا غير مقتنع بموسيمانى، الجنوب أفريقى كان خيارا جيدا وقت قدومه ولكنه الآن غير مقنع، لا أشعر بالتجانس والاستقرار بين صفوف الأهلي".

وتابع هشام حنفى: "الأهلى دخل مباراة الجيش بعد الهدف مباشرة واستطاع تعويض الهدف مبكرا، ولكن لولا محمد الشناوى وتألق أجايى لما حقق الأهلى الفوز أما الطلائع، والمستوى غير مستقر".

وأضاف هشام حنفى: "مباراة سيمبا وطلائع الجيش جعلونى أشك في قدرة الاهلى على حسم الدورى من بدرى، لأن المستوى غير جيد ويقلق أي حد، بالإضافة للمستوى الذى يقدمه الزمالك، فأعتقد المنافسة ستكون قوية".

وأوضح هشام حنفى: "مستوى بيراميدز غير مستقر على الرغم من التعاقد مع صفقات كبيرة ومميزة، ولكن مش عارف ليه التجانس غايب حتى الآن، رغم أن اللاعبين المنضمين لاعبين ذو خبرة كبيرة ومروا بمعظم هذه المواقف من ضغط جماهيرى ومباريات".