شكرا لقرائتكم خبر عن المصري: كريم العراقي يتمرد على الفريق وترك المعسكر والأزمة لم تنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصري، أن أزمة كريم العراقى، لاعب الفريق، لم تنته حتى الآن، ويخوض تدريبات منفردة بعيدا عن معسكر الفريق في الوقت الحالي.

وقال محمد الخولى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "كريم العراقى يخوض تدريبات منفردة والأزمة لم تنته، وعقده مع النادى يمتد لموسم ونصف الموسم".

وأضاف نائب رئيس المصرى: "كريم العراقى طلب تجديد العقد بوجود شرط جزائى، وهو ما نرفضه؛ لأن إدارة المصرى لا تضع شروطا جزائية، وهو ما يرفضه اللاعب ووكيله، ولو وضعنا شروطا جزائية ستكون بمبالغ كبيرة جدا".

وأوضح محمد الخولى: "كريم العراقى يتمرد حاليا على النادي ويرفض خوض التدريبات وترك المعسكر ومشى، وللأسف كريم ابن من أبناء النادي والعلاقة بيننا لا تستدعى تدخل أي وكيل".

وتابع محمد الخولى: "الأندية تواجه أزمات مالية كبيرة في الفترة الحالية، ومستحيل أن تسدد الأندية أموال المسحات السابقة ولا المستقبلية، ومن الممكن أن نلعب بدون مسحات".