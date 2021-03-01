شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي لـ تليفزيون الخليج 365: بواليا "مظلوم".. وأفشة لازم يريح شوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، الانتقادات المستمرة لوالتر بواليا، مهاجم الاهلي، خلال الفترة الأخيرة ومطالبة البعض برحيله، مؤكدا أنه لاعب جيد، ويحتاج للوقت فقط، حتى ينسجم مع الفريق ويظهر بمستواه الطبيعى.

وفاز الأهلي على الطلائع بهدفين مقابل هدف، أحرزهما النيجيري أجايى للأحمر وأحمد سمير للطلائع، ضمن منافسات الأسبوع 24 للدوري.

وقال حارس مرمى الأهلي، خلال الاستديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه عمر الأيوبي، إن النيجيري أجايى يقدم مستوى متميزا منذ العودة للمباريات بعد الشفاء من الإصابة، وإحرازه للهدفين في شباك الطلائع يرجع لكونه لاعب سوبر، يجيد القيام بأدوار عديدة في الفريق.

وكشف فوزى أن وجود أجايى يساعد الجهاز الفني على التفكير بجدية في إراحة أفشة لفترة من الوقت يستعيد خلالها مستواه بعد فترة الضغوط الكبيرة التي عاشها، وأيضا حتى يستطيع تقديم مردود يليق بالاهتمام والحب الكبير من جمهور الاهلي له منذ إحراز هدف الفوز على الزمالك في نهائي أفريقيا.

وأكد فوزى أن مشاركة محمد شريف، مهاجم الاهلي، من البداية قرار سليم من موسيماني؛ لأن اللاعب يتميز بالسرعات التي تناسب طريقة لعب الطلائع وكان يتمنى استمراره للنهاية، ولكن يرى أن إشراك طاهر محمد طاهر كان قرارا صحيحا.