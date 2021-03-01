شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فوزي لـ تليفزيون الخليج 365: الشناوي نجم ومندهش من تأخير إشراك ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد فوزي، حارس مرمى الأهلي السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى المارد الأحمر كان نجم مباراة الأهلي والطلائع، التي حسمها الأحمر بهدفين مقابل هدف، أحرزهما النيجيري أجايي للأحمر وأحمد سمير للطلائع، حيث دافع الحارس عن مرماه ببسالة، وحقق الفارق وسر الفوز.

وكشف حارس مرمى الأهلي، خلال الاستديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365" الذي يقدمه عمر الأيوبي، إن مشاركة أليو ديانج في دقائق قليلة في مباراة الطلائع شىء يثير الدهشة، خاصة أن حمدى فتحى وضح عليه الإجهاد، كما أن حصوله على الإنذار أكد ابتعاده عن لقاء الإسماعيلي المقبل في الدوري، نظرا للإيقاف لأن الإنذار هو الثالث.

وقال أحمد فوزى، إن الثنائى حسين الشحات وأفشة ما زالا في حالة توهان، ولا يقدمان ما يوازى حجم الجماهيرية التي يحظيان بها بين جماهير الاهلي، وتغيير الشحات كان طبيعيا.

وأبدى أحمد فوزي دهشته من الإصرار على إشراك محمود كهربا في آخر وقت مباراة الطلائع، على الرغم من أنه لاعب مهم، وكان يجب وجود اللاعب لاستغلال انطلاقاته، فضلا عن تخفيف الضغط على لاعبى الوسط الأحمر.

وقدم تليفزيون الخليج 365، استديو تحليليا لمباراة الأهلي وطلائع الجيش، ضمن منافسات الدوري المصري، وذلك مع الكابتن أحمد فوزي حارس الأهلي السابق.

نجح فريق الأهلى من اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.