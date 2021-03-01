شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري: الإنتاج الحربي من الأندية الكبرى وقادرون على تخطي الأزمة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد كشري، مدرب الإنتاج الحربي الجديد، عن ثقته في إعادة الفريق إلى مكانه الطبيعى، على الرغم من الوضع الصعب الذى يعيشه حاليا في جدول الترتيب بالدوري.

وقال أحمد كشري، في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر في برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "شرف لأى حد ينتمى لنادى الإنتاج الحربى، وشايف إن الوضع صعب ولكن الإنتاج من الأندية الكبرى".

وأضاف أحمد كشرى: "هناك جلسة اليوم الإثنين مع اللواء أشرف عامر لإنهاء كل التفاصيل، وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة ونعدى الأزمة الحالية ونعيد الإنتاج لوضعه الطبيعي".

وكان حمادة صدقي قد اعتذر عن الاستمرار في تدريب الإنتاج الحربي بعد تلقيه عرضا من الهلال السوداني، وكان صدقي قد تولي تدريب الإنتاج في 19 يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا لمختار لمختار نجم الأهلي الأسبق الذي استقال من منصبه.

وخاض الإنتاج الحربي مباراة ودية مع النصر انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق استعدادا لمواجهة زعيم الثغر، المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبلة على استاد الإسكندرية بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الإنتاج الحربي لم يحقق أي فوز في آخر أربع جولات بالدوري، ليحصد 10 نقاط، ويتراجع ترتيبه إلى المركز الـ16 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأدنى.