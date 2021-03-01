شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى: لاعبو الأهلي أظهروا الشخصية مرة أخرى وحققوا الفوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلى، على فوز فريقه على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الاهلي والسلام، في إطار مباريات الأسبوع الرابع عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال بيتسو موسيمانى، عبر صفحته الشخصية على موقع "تويتر": "لا ضغط ولا ماس.. أظهر الأولاد الشخصية مرة أخرى، وحققوا الفوز الصعب".



موسيمانى

نجح فريق الأهلى في اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة، جمعتهما الأحد باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايي من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة أخطأها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدوري، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.