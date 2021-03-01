شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الزمالك مع صافرة الحكم محمد عادل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية تعيين الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الزمالك ووادي دجلة، المقرر لها اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2020-2021.

محمد عادل أدارت صافرته 17 مباراة سابقة للزمالك في الدوري الممتاز على مدار مشواره التحكيمي.

وفاز الزمالك مع صافرة عادل في 12 مباراة منهم، وخسر في 2 وتعادل في 3.

وكان محمد عادل قد أدار مباراة وحيدة للزمالك هذا الموسم بالدوري، في الجولة الثانية أمام بيراميدز والتي حسمها التعادل الايجابي بدون أهداف.

وأعلن جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك قائمة اللاعبين التي ستخوض مواجهة دجلة بالجولة 14 للدوري المصري وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد عواد.

الدفاع: محمود علاء- محمد عبدالغني – الونش- محمد عبدالسلام- عبدالله جمعة- أحمد فتوح- حمزة المثلوثي.

الوسط: فرجاني ساسي- طارق حامد- يوسف أوباما- محمد أشرف- إسلام جابر- إمام عاشور- أشرف بنشرقي.

الهجوم: سيف الدين الجزيري- حميد أحداد- مروان حمدي- حسام أشرف- أسامة فيصل.