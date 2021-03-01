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ميدو: بيراميدز لم يحصل على أي لاعب من الأهلي.. وجميع اللاعبين انتهت عقودهم

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إن النادي سيبدأ صفحة جديدة مع جميع الأندية بلا استثناء.

وأضاف ميدو خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «بيراميدز لم يحصل على أي لاعب من الأهلي وجيمع اللاعبين انتهت عقودهم أو كانوا على ذمة أندية أخرى».

وأوضح: «الأهلي رفض عرضاً من بيراميدز لبيع أحمد فتحي مقابل 25 مليون جنيه وفي النهاية اللاعب رحل بعد نهاية عقده».

وأكمل: «هناك تنسيق لقيامي بدور المتحدث الرسمي والاعلامي لنادي بيراميدز وعملي لن يتعارض مع وجودي في شركة زد».

وأنهى حديثه: «نسعى لوضع بيراميدز على الطريق الصحيح في الفترة المقبلة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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