شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: بيراميدز لم يحصل على أي لاعب من الأهلي.. وجميع اللاعبين انتهت عقودهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إن النادي سيبدأ صفحة جديدة مع جميع الأندية بلا استثناء.

وأضاف ميدو خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «بيراميدز لم يحصل على أي لاعب من الأهلي وجيمع اللاعبين انتهت عقودهم أو كانوا على ذمة أندية أخرى».

وأوضح: «الأهلي رفض عرضاً من بيراميدز لبيع أحمد فتحي مقابل 25 مليون جنيه وفي النهاية اللاعب رحل بعد نهاية عقده».

وأكمل: «هناك تنسيق لقيامي بدور المتحدث الرسمي والاعلامي لنادي بيراميدز وعملي لن يتعارض مع وجودي في شركة زد».

وأنهى حديثه: «نسعى لوضع بيراميدز على الطريق الصحيح في الفترة المقبلة».