شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: بيراميدز لم يحصل على أي لاعب من الأهلي.. وجميع اللاعبين انتهت عقودهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إن النادي سيبدأ صفحة جديدة مع جميع الأندية بلا استثناء.
وأضاف ميدو خلال تصريحات عبر أون تايم سبورتس: «بيراميدز لم يحصل على أي لاعب من الأهلي وجيمع اللاعبين انتهت عقودهم أو كانوا على ذمة أندية أخرى».
وأوضح: «الأهلي رفض عرضاً من بيراميدز لبيع أحمد فتحي مقابل 25 مليون جنيه وفي النهاية اللاعب رحل بعد نهاية عقده».
وأكمل: «هناك تنسيق لقيامي بدور المتحدث الرسمي والاعلامي لنادي بيراميدز وعملي لن يتعارض مع وجودي في شركة زد».
وأنهى حديثه: «نسعى لوضع بيراميدز على الطريق الصحيح في الفترة المقبلة».
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