اخبار الرياضه

اللجنة الثلاثية: الأندية وافقت على تحمل تكاليف المسحات في لائحة الجنايني

0 نشر
كريم أبو حسـين 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية: الأندية وافقت على تحمل تكاليف المسحات في لائحة الجنايني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، أن جميع أندية الدوري وافقت على بند خاص في اللائحة بتحملها تكاليف المسحات الخاصة بفيروس .

وقالت اللجنة الثلاثية في بيان: «ليس لنا أي علاقة ببنود اللائحة التي اعتمدت في عهد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني».

وأكدت اللجنة الثلاثية أن «جميع الأندية اعتمدت ووافقت على بند تحمل التكاليف الخاصة لمسحات كورونا».

وختمت: «كل ما نقوم به مخاطبة الأندية لتحصيل قيمة ما وافقوا عليه في عهد الجنايني».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    181,829

  • تعافي

    140,460

  • وفيات

    10,639

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا