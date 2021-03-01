شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الثلاثية: الأندية وافقت على تحمل تكاليف المسحات في لائحة الجنايني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة المهندس أحمد مجاهد، أن جميع أندية الدوري وافقت على بند خاص في اللائحة بتحملها تكاليف المسحات الخاصة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة الثلاثية في بيان: «ليس لنا أي علاقة ببنود اللائحة التي اعتمدت في عهد اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني».

وأكدت اللجنة الثلاثية أن «جميع الأندية اعتمدت ووافقت على بند تحمل التكاليف الخاصة لمسحات كورونا».

وختمت: «كل ما نقوم به مخاطبة الأندية لتحصيل قيمة ما وافقوا عليه في عهد الجنايني».