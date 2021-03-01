شكرا لقرائتكم خبر عن رعب في ريال مدريد بسبب صفقة هالاند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت موقع «ديفينسا سينترال» الإسبانى أن هناك حالة قلق داخل ريال مدريد على مصير صفقة النرويجى إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، بسبب أندية البريميرليج.

وسيشعل هالاند، 20 عامًا، الصراع بين عمالقة أوروبا فى الصيف، بعد تألقه اللافت بقميص دورتموند هذا الموسم، حيث سجل 27 هدفًا فى 25 مباراة.

وبحسب الموقع الإسبانى فإن هناك اهتماما كبيرا من قبل أندية البريميرليج، وتحديدًا قطبى مانشستر، وتشيلسى بضم هالاند فى الصيف، وهو ما يهدد رغبة ريال مدريد فى حسم الصفقة.

وأوضح التقرير أن هالاند يعتبر هدفًا لا غنى عنه بالنسبة للريال الصيف، لكن حالة القلق التى تنتاب مسؤولى الميرنجى، سببها تفوق الأندية الإنجليزية فى الجانب الاقتصادى.

وأشار التقرير إلى أن جميع الأندية عانت من أزمة مادية ضخمة، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وغياب الجماهير عن الملاعب، إلى أن البريميرليج تحديدًا يمنح أموالًا باهظة للأندية المشاركة فى المسابقة من حقوق بيع بث المباريات، حيث تم توزيع نحو 2 مليار و500 مليون يورو، مقابل مليار و400 مليون فقط لليجا.

فى سياق آخر ينتظر الإسبانى سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد بحماس، للحصول على 3 أنباء سارة.

وخضع راموس لجراحة فى الركبة يوم 6 فبراير الماضى، ويغيب حاليًا عن المشاركة فى المباريات مع ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإنه تأكد غياب راموس عن مباراة الديربى ضد أتلتيكو، لكن اللاعب سيعود أمام أتالانتا فى إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

وأشارت إلى أن راموس سيحصل على عقده الجديد رفقة ريال مدريد فى مارس، بعد أن اتخذت المفاوضات منعطفًا إيجابيا فى الفترة الأخيرة مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

وأوضحت أن راموس ينتظر المشاركة مع إسبانيا فى فترة التوقف الدولى المقبلة، ليكون واحدًا من 3 لاعبين فقط نجحوا فى المشاركة مع الماتادور خلال 17 عامًا، إلى جانب إيكر كاسياس وريكاردو زامورا.