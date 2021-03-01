شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يضغط على ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مصير محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي داخل قلعة الأنفليد خلال الموسم المقبل.

وقال التقرير البريطاني الذي نشر على الموقع الإلكتروني مساء أمس، إن يورجن كلوب قدم طلبا لإدراة ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح مع الريدز خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الأداء المميز الذي يقدمه مع الفريق هذا الموسم.

أضاف التقرير: «مدرب ليفربول يورجن كلوب أرسل طلبا واضحا إلى مالكي نادي ليفربول الإنجليزي لتجديد عقد محمد صلاح نظرا لكونه أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم».

وأشار التقرير إلى إنجازات صلاح هذا الموسم مع ليفربول، وقال: «صلاح سجل 24 هدفا في جميع المسابقات مما يثبت قدرة المهاجم المصري على انتشال فريق ليفربول من كبوته وبدونه كان سيسقط لقاع البريميرليج».

تم التعاقد مع صلاح مع الريدز حتى عام 2023، لكنه لا يزال مرتبطًا باهتمام ريال مدريد وبرشلونة قبل فترة الانتقالات الصيفية. وبينما بدأت تلك العملية بتوقيع ديوجو جوتا من ولفرهامبتون في أكتوبر، أصر كلوب على أن صلاح يظل جزءًا كبيرًا من خططه.

وأكد التقرير أن «كلوب أقر بأهمية صلاح داخل الفريق خاصة في مأزقهم الحالي، فضلا عن أن المدرب الألماني أخبر مالكي النادي أنه من الأهمية أن يبقى صلاح في أنفيلد بعد عقده الحالي».

سجل صلاح 118 هدفًا في 187 مباراة مع ليفربول منذ انضمامه من روما في عام 2017، وساعد فريقه في تحقيق المجد في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. لقد فاز بالحذاء الذهبي مرتين في ثلاثة مواسم، وهو في طريقه للفوز بالجائزة الثالثة.

صورة من موقع ديلي إكسبريس

صورة من موقع ديلي إكسبريس