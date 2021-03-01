اخبار الرياضه

أشرف خضر: فكرة هبوط الإسماعيلي للمظاليم «مؤلمة»

0 نشر
محمد طه 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: فكرة هبوط الإسماعيلي للمظاليم «مؤلمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف خضر، لاعب الإسماعيلي السابق، إن الغيابات أثرت على نتائج الدراويش بالفترة الأخيرة.

وأضاف أشرف خضر، في تصريحات تليفزيونية: «حزين جدا بسبب نتائج الإسماعيلي، وفكرة هبوط الفريق لدوري المظاليم مؤلمة».

وواصل: «الإسماعيلي أحد أهم أندية الدوري، وسبق له الفوز على الأهلي في القاهرة عدة مرات، بجانب تواجده بالمركز الثالث خلف قطبي الكرة، ويجب أن نستعيد تلك النتائج من جديد».

وأتم: «أعذر جماهير الإسماعيلي، لكن أناشدهم الوقوف بجانب النادي ودعمه حتى يتجاوز هذه الأزمة».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    181,829

  • تعافي

    140,460

  • وفيات

    10,639

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا