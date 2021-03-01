شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف خضر: فكرة هبوط الإسماعيلي للمظاليم «مؤلمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أشرف خضر، لاعب الإسماعيلي السابق، إن الغيابات أثرت على نتائج الدراويش بالفترة الأخيرة.

وأضاف أشرف خضر، في تصريحات تليفزيونية: «حزين جدا بسبب نتائج الإسماعيلي، وفكرة هبوط الفريق لدوري المظاليم مؤلمة».

وواصل: «الإسماعيلي أحد أهم أندية الدوري، وسبق له الفوز على الأهلي في القاهرة عدة مرات، بجانب تواجده بالمركز الثالث خلف قطبي الكرة، ويجب أن نستعيد تلك النتائج من جديد».

وأتم: «أعذر جماهير الإسماعيلي، لكن أناشدهم الوقوف بجانب النادي ودعمه حتى يتجاوز هذه الأزمة».