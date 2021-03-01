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عمرو جمال: محمد الشناوي حرم طلائع الجيش من الفوز على الأهلي

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد عمرو جمال، مهاجم فريق طلائع الجيش، بالمستوى الذي قدمه محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي خلال مباراة الطرفين أمس الأحد.

وقال جمال خلال تصريحات تليفزيونية: «الشناوي تألق بشدة في مباراة الأهلي والطلائع وحرمنا من تحقيق الفوز».

وواصل: «غياب التوفيق حال دون تسجيلي في شباك الأهلي».

وأكمل تصريحاته: «أتمنى الانضمام لمعسكر منتخب مصر المقبل، واحترم بالطبع وجهة نظر الجهاز الفني للفراعنة».

واستطاع الأهلي تحويل تأخره أمام طلائع الجيش لفوز ثمين بهدفين، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الممتاز للموسم الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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