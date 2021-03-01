شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يفتح صفحة جديدة بين بيراميدز والأهلي: «يدنا ممدودة لجميع الأندية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسام ميدو، المستشار الفني لنادي بيراميدز، إن وجوده في منصبه الجديد لا يتعارض إطلاقا مع منصبه في «نادي زد».

وأضاف ميدو في تصريحات تليفزيونية: «دوري استشاري فقط في كل الأمور الفنية دون أي تدخل في عمل الجهاز الفني أو الإدارة».

وأكد أن «نادي بيراميدز تقوده إدارة محترفه على أعلى مستوي ولدية مجموعه قوية من اللاعبين القادرين على المنافسة».

تابع: «بيراميدز يده ممدودة لجميع الأندية، بما فيهم الأهلي والزمالك لفتح صفحة جديدة في العلاقات بين بيراميدز وباقي الأندية».