شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الكرة بطلائع الجيش: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي.. وخسرنا بسبب الحظ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد المهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن الفريق قدم مباراة كبيرة أمام النادي الأهلـي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأضاف المهدي في تصريحات تليفزيونية: «كنا الأفضل في شوط المباراة الأول، وهددنا مرمى الأهلي في العديد من الكـرات، ولكن محمد الشناوي كان رجل المباراة، كما أننا نعاني من سوء حظ غريب منذ بداية الموسم».

واختتم المهدي: «لدينا مجموعة متميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات، والوضع سيتحسن خلال الفترة المقبلة».