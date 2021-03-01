شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: صلاح والشناوي ضمن قائمة منتخب مصر الأولية لدورة ‏طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، إن الثنائي محمد صلاح ومحمد الشناوي، سيكونا على رأس القائمة الأولية لمنتخبنا المشارك في دورة طوكيو الأوليمبية المقرر اقامتها في الصيف المقبل.

وأضاف غريب في تصريحات تليفزيونية:«سنخاطب نادي ليفربول الانجليزي في شهر مارس من أجل الحصول على موافقته في ضم صلاح لدورة طوكيو».

وواصل:«سعيد بالمستوى الذي يقدمه مصطفى محمد وبإحترافه في جالاتا سراي التركي، كذلك مستوى رمضان صبحي وتألقه بقميص بيراميدز».

وأكمل:«نعاني من نقص عددي في خط الدفاع ونسعى لحل هذه الأزمة قبل المشاركة في دورة طوكيو».

وأتم تصريحاته:«القائمة النهائية سيتم ارسالها يوم 30 يونيو المقبل».