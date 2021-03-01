شكرا لقرائتكم خبر عن الخولي: اتحاد الكرة لم يخطرنا بعدم إجراء مسحات كورونا قبل المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، إن الفريق يهدر نقاط سهلة في الدوري.

وأضاف الخولي في تصريحات تليفزيوينة: «الجماهير من حقها أن تحزن لأن الطموحات ارتفعت بعد الانتصارت ونقدر ذلك».

وأكمل: «هناك التزامات مالية طاحنة خاصة للأندية الجماهيرية، كما أن اتحاد الكرة لم يخطرنا بعدم إجراء مسحات كورونا قبل المباريات».

وتابع: «لن يكون هناك شفافية في حال ترك الأمر للأندية، البعض يمكنه تسليم مسحات غير دقيقة لاتحاد الكرة، والأفضل أن يشرف الجبلاية على هذا الأمر».