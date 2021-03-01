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الخولي: اتحاد الكرة لم يخطرنا بعدم إجراء مسحات كورونا قبل المباريات

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، إن الفريق يهدر نقاط سهلة في الدوري.

وأضاف الخولي في تصريحات تليفزيوينة: «الجماهير من حقها أن تحزن لأن الطموحات ارتفعت بعد الانتصارت ونقدر ذلك».

وأكمل: «هناك التزامات مالية طاحنة خاصة للأندية الجماهيرية، كما أن اتحاد الكرة لم يخطرنا بعدم إجراء مسحات كورونا قبل المباريات».

وتابع: «لن يكون هناك شفافية في حال ترك الأمر للأندية، البعض يمكنه تسليم مسحات غير دقيقة لاتحاد الكرة، والأفضل أن يشرف الجبلاية على هذا الأمر».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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