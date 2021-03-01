شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو عن أزمة مستحقات سبورتنج لشبونة لدى الزمالك: «فلوس شيكابالا ‏راحت فين؟» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، اندهاشه من خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الذي تم ارساله لإدارة نادي الزمالك، ويفيد بعدم سداد مستحقات نادي سبورتنج لشبونة في صفقة محمود عبدالرازق شيكابالا.

وقال ميدو خلال تصريحات تليفزيونية: «شيكابالا كان بيتخصم من عقده مع الزمالك مبالغ هائلة كل موسم لتسديد غرامات قضية سبورتنج لشبونة، وخطاب فيفا للزمالك اليوم يعني أن تلك الأموال لم يتم تسديدها».

وواصل: «أومال الفلوس اللي بتتخصم من اللاعب كانت بتروح فين؟ أي عقل ودين يرضي بهذا الأمر؟».

وكان ميدو قد تولى منصب المستشار الفني والمتحدث الرسمي لنادي بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية.