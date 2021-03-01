شكرا لقرائتكم خبر عن هتلر لاعب يد الزمالك: أحتاج لتدخل جراحي بالخارج.. والأزمة المالية تعطل سفري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد رمضان «هتلر»، لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، إنه تعرض لإصابة نادرة خلال مشاركته بلقاء طلائع الجيش بالدوري العام.

وأضاف محمد رمضان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، :«تعرضت للإصابة بسبب التحام بسيط في مباراة الطلائع، وهى عبارة عن قطع في العضلة الصدرية».

وأشار: «لا يوجد طبيب متخصص في مصر يستطيع إجراء مثل تلك الجراحات، لذلك أسافر للإمارات، من أجل ذلك، ويجب أن يتم تسريع إجراءات سفري خاصة وأني مطالب بإجراء العملية الجراحية قبل يوم الجمعة».

وأوضح: «سأغيب عن الملاعب لفترة 3 أشهر للعلاج والتأهيل».

وفي سياق متصل، قال عمرو على، طبيب فريق الزمالك لكرة اليد: «إصابة هتلر نادرة، وسيتم عمل خياطة للقطع في العضلة الصدرية للاعب، وللأسف لا يمكن التعامل معها بعلاج طبيعي، لذلك سيسافر إلى الإمارات ويجري الجراحة هناك، والأزمة المالية تعطل ذلك».