شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. أحمد كشري مديرًا فنيًا للإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف اشرف عامر، رئيس نادي الإنتاج الحربي، توصل ناديه لاتفاق رسمي ونهائي مع احمد كشري لتولي القيادة الفنية للفريق الكروي الأول خلفا لحمادة صدقي الذي رحل عن الفريق اليوم لتدريب الهلال السوداني.

وقال رئيس النادي في تصريحات تليفزيونية: «تعاقدنا بالفعل مع احمد كشري لتولي المهمة الفنية ومنحه كافة الصلاحيات لاستكمال الموسم. بعد الموقف الصعب الذي تسبب فيه حمادة صدقي برحيله المفاجىء».

وأضاف: «مندهش من تصرف صدقي خصوصا وأنه مدرب كبير وليس شاب صغير لكي يتصرف دون حساب لأحد».