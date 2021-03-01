شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام جمال: لا نستحق الهزيمة من الأهلي.. والهدف الثاني «لمسة يد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إسلام جمال، مدافع نادي طلائع الجيش إن فريقه كان الأحق بتحقيق الفوز في مباراته أمام الأهلي، التي أقيمت مساء لأحد، بالدوري الممتاز.

وأضاف إسلام جمال، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»: «لا نستحق الهزيمة أمام الأهلي، كنا الأفضل وأضعنا الكثير من الفرص».

وتابع: «سقطت أرضا بعد هدف الأهلي الثاني نتيجة احتكاك بالكوع من والتر بواليا، والكرة كانت لمسة يد على مهاجم الأهلي».

وأكد: «طلائع الجيش قادر على احتلال مركز متقدم بالدوري الممتاز، وينقصنا فقط التوفيق».