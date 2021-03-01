شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أمس حتى وقت متأخر مباراة

ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في الاسبوع 26 من الدوري الانجليزي بفوز ليفربول بنتيجة 2-0، احرز الهدفين كلا من كورتيس جونز وروبيرتو فيرمينو في الدقائق 48 و64 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة حافظ ليفربول على موقعه في المركز السادس برصيد 43 نقطة من 26 مباراة وبفارق نقطة من المركز الخامس الذي يحتله تشيلسي برصيد 44 نقطة من 26 مباراة، أما شيفيلد يونايتد فقد ظل كما هو في قاع الدوري عن جدارة برصيد 11 نقطة من 26 مباراة وبفارق 6 نقاط عن أقرب الفرق اليه.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الانجليزي موضحا فيه عدد المباريات وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله وماعليه والفرق وعدد النقاط لكل فريق