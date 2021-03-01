شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: أحترم قضاء مصر الشامخ.. ولن أعلق على الحكم اليوم أيًا كان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من الترقب والانتظار داخل نادي الزمالك لقرار المحكمة الإدارية العليا في حكمها المنتظر اليوم للبت في الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس النادي المعزول، الصادر بحقه قرار اداري بالاستبعاد من وزير الرياضة.

وقال مرتضي منصور إنه «يحترم احكام قضاء مصر الشامخ ولن يعلق علي الحكم اليوم مهما كان القرار سواء لصالحه او ضده مؤكدا انه مستمر. وماض في الطرق القانونية والقضائية لاستعادة حقه كرئيس نادي منتخب من جمعية عمومية واثبات ان قرار وزير الرياضة لم يستند علي اي بنود في لائحة او قانون او دستور».

وأضاف مرتضى منصور: «قضاء مصر الشامخ هو اليد العليا للعدالة والشرعية وهو حائط الصد الأول لجميع ابناء الشعب المصري ومن ضمنهم مرتضى منصور احد أفراد الشعب قبل ان يكون رئيس لنادي الزمالك».

وتبت الإدارية العليا في جلستها اليوم الاثنين في قرار عودة مرتضي منصور لرئاسة النادي حالة حصوله علي حكم من المحكمة في طعنه علي الشق المستعجل اليوم.