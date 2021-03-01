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جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

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أحمد جودة 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أمس مباراة

الأهلي ضد طلائع الجيش في الاسبوع 14 من الدوري المصري بنتيجة 2-1 لصالح الأهلي، أحرز جونيور أجاي هدفي الاهلي في الدقائق 38 و91 من زمن المباراة، بينما احرز هدف الطلائع اللاعب أحمد سمير في الدقيقة 26 من زمن المباراة .

بهذه النتيجة قفز الأهلي إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات وخلف الزمالك المتصدر الذي يملك 29 نقطة من 12 مباراة، أما فريق طلائع الجيش فتجمد رصيده عند 10 نقاط من 14 مباراة محتلا بها المركز 15 في ترتيب الدوري.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري موضحا بها عدد المباريات لكل فريق وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله وماعليه وفرق الاهداف وعدد النقاط

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    181,829

  • تعافي

    140,460

  • وفيات

    10,639

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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