شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت أمس مباراة

الأهلي ضد طلائع الجيش في الاسبوع 14 من الدوري المصري بنتيجة 2-1 لصالح الأهلي، أحرز جونيور أجاي هدفي الاهلي في الدقائق 38 و91 من زمن المباراة، بينما احرز هدف الطلائع اللاعب أحمد سمير في الدقيقة 26 من زمن المباراة .

بهذه النتيجة قفز الأهلي إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة من 10 مباريات وخلف الزمالك المتصدر الذي يملك 29 نقطة من 12 مباراة، أما فريق طلائع الجيش فتجمد رصيده عند 10 نقاط من 14 مباراة محتلا بها المركز 15 في ترتيب الدوري.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري موضحا بها عدد المباريات لكل فريق وعدد مرات الفوز والتعادل والخسارة وماله وماعليه وفرق الاهداف وعدد النقاط