شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال والاتحاد يمزقان شباك الفتح والقادسية بتسعة أهداف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

انتفض الهلال والاتحاد،ليقع فريقا الفتح والقادسية، الضحية، فقد استقبلا 9 أهداف من هجوم الزعيم، والعميد الغاضب بعد الخسارة في الجولة الماضية من النصر والفيصلي،حيث اكتسح الهلال مضيفه الفتح 5-2 معززاً وصافته للدوري السعودي للمحترفين،وقفز الاتحاد للمركز الثالث بعد فوزه الكبير على مضيفه القادسية 4-1 ضمن الجولة 21.

وأصبح للهلال 39 نقطة متأخراً بفارق نقطتين عن المتصدر الشباب الذي تنتظره الاثنين مباراة أمام مضيفه ضمك في ختام الجولة،وتساوى الاتحاد مع غريمه الأهلي برصيد 35 نقطة متقدماً في المركز الثالث بفارق الأهداف.

ونجح الهلال في تسجيل ثلاثية نظيفة في الشوط الأول، بدأت من البيروفي اندريه كاريلو قبل أن يضيف الفرنسي غوميز والأرجنتيني فيتو الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 23 و26 و41.

وفي الشوط الثاني أحرز البديل سالم الدوسري هدفين «72 و84» في حين أحرز هدفي الفتح عمار الدحيم وكريستيان كويفا من ركلة جزاء «66 و81».

وبهدفه تمكن الفرنسي غوميز من الانفراد مجدداً بصدارة الهدافين برصيد 15 هدفاً متقدماً بهدف عن الأنجولي فابيو ابرو مهاجم الباطن.

وفي مواجهة القادسية والاتحاد قلب الثاني تقدم الأول بهدف المدغشقري كارلوس أندريا «31» إلى فوز عريض برباعية سجل منها الصربي ألكسندر بريجوفتش ثلاثة أهداف «43 و69د و82» وزياد الصحفي 65، وأوقف الفتح سجل القادسية الخالي من الهزائم في آخر عشر مباريات وأوقف رصيد الأخير على 29 نقطة.

هذا وسيواجه الهلال في المباراة القادمة الرائد، ويستقبل الاتحاد الوحدة، فيما يحل الفتح والقادسية ضيوفاً على أبها والشباب.