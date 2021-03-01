شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يبدأ حلم «الكالتشيو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقدم إنتر ميلان خطوة جديدة لإحراز لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائنه منذ 11 عاماً بعد فوزه الكبير على جنوى 3-0 في الجولة 24.

وسجل البلجيكي لوكاكو في الدقيقة الأولى ودراميان وسانشيز أهداف اللقاء، ورفع لوكاكز رصيده إلى 18 هدفاً بفارق هدف عن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.

من جهته،رفع إنتر ميلان الذي أحرز لقب «الكالتشيو» لآخر مرة موسم 2009-2010، رصيده في المركز الأول إلى 56 نقطة وابتعد بفارق 10 نقاط عن يوفنتوس الثالث، الذي تعادل أمام مضيفه فيرونا 1-1.

وافتتح رونالدو التسجيل لفريق السيدة العجوز (49)، إلا أن أصحاب الأرض عادلوا عبر التشيكي أنتونين باراك (77). وسقط لاتسيو أمام مضيفه بولونيا 0-2 ليتجمد رصيده عند 43 نقطة في المركز السادس، في حين رفع أتالانتا رصيده إلى 46 نقطة بفوزه على سمبدوريا 2-0.