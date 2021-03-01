شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أجايي مع الأهلي.. أحرز 41 هدفا.. والعاشر الذي يسجل للأحمر هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم جونيور أجايي، لاعب الأهلي، مستوى طيبًا في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش، وساهم في قيادة النسور الحمر للفوز والخروج بالثلاث نقاط، بعد إحراز هدفي الأهلي في مرمى الفريق العسكري، فى المباراة التى جمعتهما مساء الاحد باستاد السلام، فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

ونستعرض أرقام جونيور أجايي مع الأهلي:

لعب مع الأهلي في كل البطولات : 149 مباراة

سجل في كل البطولات : 41 هدفا

جونيور أجايي يرفع رصيده من الأهداف في الدوري المصري عبر تاريخه إلى "30" هدفا يتخطى كابونجو كاسونجو صاحب الـ"28" هدفا.

جونيور أجايي يُسجل أول أهدافه هذا الموسم في الدوري المصري يرفع عدد اللاعبين الذين سجلوا أهدافا للأهلي في الدوري إلى "10" لاعبين هذا الموسم

ونجح فريق الأهلى من اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة أخطأها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلى إلى 24 نقطة ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.

بدأ بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف ومحمد هاني ومحمود وحيد وعمرو السولية وحمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة وجونيور أجايي، ومحمد شريف.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :

حراسة المرمى: محمد بسام

الدفاع: أحمد هاني، علي الفيل، محمد ناصف، أحمد علاء

الوسط: عمرو السيسي، مصطفى جمال، أحمد سمير، مهند لاشين

الهجوم: عمرو جمال، وإبراهيما كونيه