شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: قائمة المنتخب الأولمبى الأولية تضم 15 لاعبا كبيرا على رأسهم صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب الأولمبي، أنه لم يتحدث مع أي لاعب حتى الآن على الانضمام للمنتخب الأولمبى في أولمبياد طوكيو المقبلة، وهناك 14 لاعبا كبيرا في القائمة الأولية.

وقال شوقى غريب، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج ملعب "أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "لم يحدث أي اتفاقات مع اللاعبين على الانضمام لأولمبياد طوكيو، وفقا لحق المنتخب فى ضم 3 لاعبين أكبر من السن، ولابد من وضع اللاعبين في القائمة الأولية حتى يحق لى استخراج لهم تأشيرات البطولة".

وأضاف شوقى غريب: "لم نتفق على ضم صلاح والشناوى لقائمة المنتخب الأولمبى في دورة الألعاب الأولمبية، ومحمد صلاح على رأس القائمة الأولية لأول، ومعاه 14 لاعبا كبيرا أيضا سيتم تقليصها لـ3 لاعبين فقط في 30 يونيو، حسب احتياجاتنا في المراكز".

وتابع: "القائمة النهائية لاختيار لاعبى المنتخب الأولمبى سيتم إرسالها 30 يونيو، وسنبدأ تفعيل الإجراءات بعد شهر مارس، وستتم مخاطبة نادى ليفربول بصفة رسمية لضم محمد صلاح للمنتخب الأولمبى في طوكيو، ولا أستطيع الإعلان عن أي قرار إلا حينما يتم بشكل رسمي ونأخذ الاتفاقات الرسمية، وصعب أن يكون القوام الأساسى للمنتخب الأولمبى هو نفس قوام المنتخب الأول".

وأردف: "قائمة المنتخب الأولمبى ستكون 18 لاعبا فقط مع وجود 4 لاعبين للظروف القهرية مثل إصابة أي لاعب، والمنتخب الأولمبى يعانى من نقص عددى في خط الدفاع، ولا يشارك من اللاعبين الذين كانوا موجودين معنا في بطولة أفريقيا سوى أسامة جلال مع بيراميدز، أما بيكهام ومحمد عبد السلام والجزار وكريم العراقى لا يشاركون بشكل أساسى".

واختتم: "انتقال رمضان صبحى إلى بيراميدز عمل له بعض الخلل وبعض التغييرات ولكنه يؤدى بشكل جيد والدليل عدد أهدافه في الدورى، وأنا راض عن أدائه، ومصطفى محمد لم يتغير وهو ده رأيي فيه من زمان، لأن عنده إمكانيات كبيرة جدا، وكنت سعيدا بانتقاله لتركيا؛ لأنه نادى بينافس على البطولة، ومستواه هيرتفع، ولو انتقل لفريق سانت إيتان كان هيتأثر مستواه؛ لأنه فريق لا ينافس على البطولة".