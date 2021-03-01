شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل لـ تليفزيون الخليج 365: هدف الأهلي الثاني خطأ على بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المباراة – الأهلي X طلائع الجيش الجولة الـ14 للدوري الممتاز

الملعب - ستاد السلام

النتيجة- فوز الأهلي 2/1

الحكم ساحة - محمود البنا

حكم المساعد الاول - هاني عبد الفتاح

المساعد الثانى - رضا جبر

الحكم رابع -عباس حسن

ثنائي كايبنة الـ"VAR" - وائل فرحان – مصطفى عثمان

أكد عادل عقل، الخبير التحكيمى، أن قرار الدولي محمود البنا باحتساب هدف الأهلي الثاني في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 91 من عمر اللقاء مثير للجدل، حيث إن هناك مخالفة على مهاجم الأحمر بواليا مع إسلام جمال مدافع الطلائع، قبل أن يسدد أجايى الكرة في المرمى، وكان يجب أن تتدخل كابينة الـ"VAR" في هذا القرار طبقا للبروتوكول.

وأشار عقل في الاستوديو التحليلي لـ"تليفزيون الخليج 365"، الذي يقدمه عمر الأيوبي، إلى أن الحكم تمتع بلياقة بدنية جيدة، وتابع الهجمات المرتدة السريعة بشكل جديد، من خلال زاوية رؤية مناسبة اغلب فترات المباراة، كما أحسن تقدير الوقت بدل الضائع في نهاية شوطي المباراة، ولكن يؤخذ عليه أنه اعتمد على تدخل الـVAR"" عبر "الكومينكيشن سيستم".

وقال عقل، إن البنا أغفل احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي عندما لمست الكرة يد مدافع الطلائع داخل منطقة الجزاء فريقه، واستفاد منها بعدما عملت بلوك للكرة، وكان يجب أن تتدخل كابينة الـ"VAR"، وتوضح للحكم أن هناك لمسة يد، وهو صاحب القرار في الوقت الذى احتسب الحكم نفس المخالفة لمسة على مدافع الطلائع "على الفيل" خارج منطقة الـ18 مباشرا، وهنا المعيار اختلف في المخالفتين، على الرغم من أنه لا فرق بينهما طبقا للقانون، وعلى الرغم من هذا أحسن البنا تقدير العديد من المخالفات الفنية على الفريقين طبقا للقانون.

وتابع عقل، إن البنا كان موفقا في تقدير العقوبات الانضباطية المؤثرة، حيث أشهر البطاقة الصفراء في 4 مناسبات طبقا للقانون في تقدير جيد، لكنه كان يجب أن ينذر محمد ناصف، بعدما لعب مع السولية بتهور في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وأردف: معيار أداء الـ"VAR" اختلف خلال فعاليات المباراة بعدما تدخل بشكل جيد ليؤكد أن قرار المساعد بصحة هدف الأهلي الأول، وأيضا قرار البنا أن مخالفة حمدي فتحي من خارج منطقة الـ18، كما ظهرت الكابينة في أكثر من تسلل لدى المساعد الثاني، الذى أحسن تطبيق البروتوكول، لكنهما لم يتدخلا في ركلة جزاء الأهلي "لمسة اليد"، ولا مخالفة بواليا مهاجم الأحمر في الهدف الثاني، وهما من القرارات المؤثرة في اللقاء.

وأكد عقل أن ثنائي المساعدين ظهرا بشكل جيد وسمحا باستمرار اللعب في أكثر من هجمة مؤثرة أبرزها هدف الأهلي الأول في الوقت الذى أشارا إلى 5 حالات تسلل في توقيت مناسب، نجح خلالها الثنائي في تطبيق البروتوكول بشكل رائع، كما أن الحكم الرابع كان على مستوى المسئولية وأدى مهامه بشكل جيد، وسيطر على المنطقة الفنية، وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في إدارة المباراة طبقا للقانون.