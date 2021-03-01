شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الاثنين 1 / 3 / 2021 بالدوري المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الاثنين الموافق 1 / 3 / 2021 بالدوري المصرى، حيث تقام مباراة الاتحاد السكندرى وإنبى على استاد الإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة للمسابقة، ومباراة وادى دجلة والزمالك على استاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة للمسابقة.

موعد مباراة الاتحاد السكندرى وإنبى

تقام مباراة الاتحاد السكندرى وإنبى في الخامسة عصر اليوم، الاثنين، باستاد الإسكندرية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها زعيم الثغر بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادى دجلة بهدفين مقابل هدف فى اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للمسابقة، فيما تعادل الفريق البترولى مع الإنتاج الحربى سلبياً في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثامن للمسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً، ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم ، ويحتل إنبى المركز الثامن برصيد 19 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتين مؤجلتين بخلاف لقاء اليوم.

موعد مباراة وادى دجلة والزمالك

تقام مباراة وادى دجلة والزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، باستاد الأهلى والسلام فى لقاء مهم للمارد الأبيض، أملا فى الحفاظ على صدارة الدوري.

ويخوض الزمالك مباراة دجلة تحت شعار "لا تنازل عن الصدارة"، حيث يأمل الفريق الأبيض في حصد الثلاث نقاط، والوصول للنقطة 32، حيث يحتل صدارة الترتيب في الوقت الحالي، برصد 29 نقطة، جمعها بعد لعب 12 مباراة أحرز خلالها 9 انتصارات وتعادل مرتين مع بيراميدز وأسوان وخسر مباراة وحيدة أمام غزل المحلة.

على الجانب الآخر، يدخل فريق وادي دجلة المباراة، محتلا المركز الـ 18 والأخير بجدول ترتيب الدوري، جمعها بعد خوض 13 لقاء أحرز خلالها انتصار وحيد وتعادل في 4 مباريات وخسر 8 مواجهات.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم الاثنين من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.