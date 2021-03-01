شكرا لقرائتكم خبر عن تغييرات في تشكيلة سموحة أمام الجونة بسبب الغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، بعض التغييرات في تشكيلة الفريق أمام الجونة، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل ضمن فعاليات الجولة الخامسة عشرة للدوري.

ومن المقرر أن يدفع المدير الفني بالثنائى خالد عبد الفتاح ومحمود البدرى في الخط الخلفى؛ بسبب إصابة أكثر من لاعب في هذا المركز، على رأسهم رجب نبيل ومحمد عبد المنعم.

وقام الجهاز الفني لسموحة بمشاهدة مباريات الجونة الأخيرة، وتحديدا لقاء الفريق أمام بيراميدز الأخير بالدورى، والذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف داخل صفوف الفريق الساحلى.

ويأمل أحمد سامى في تحقيق فوز للعودة للانتصارات من جديد بعد التعادل الأخير الذى حققه الموج الأزرق أمام المصرى البورسعيدى بهدف لمثله أدت إلى تواجد الفريق في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، جمعها بعدما خاض 13 لقاء في 3 وتعادل 9 وخسر لقاء وحيدا أحرز لاعبوه 15 هدفا ومُنى مرماه بـ13 هدفا.

ونجح أحمد سامى في تثبيت تشكيلة فريقه خلال المباريات الأخيرة بعد انخراط الصفقات الجديدة مع القدامى، على رأسهم مصطفى فتحى المعار لنهاية الموسم قادما من الزمالك، وأحمد عبد القادر المعار من الأهلي، اللذان أثبتا كفاءة كبيرة مع الفريق.

يذكر أن مصطفى فتحى أحرز 3 أهداف مع الفريق منذ قدومه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بينما أحرز أحمد عبد القادر هدفا وحيدا.