شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضم صبري رحيل لقائمة الاتحاد السكندري أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اضطر حسام حسن، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، إلى ضم صبري رحيل، ظهير أيسر الفريق السكندري، المستبعد من قائمة الفريق قبل مباراة دجلة الماضية، وذلك إلى معسكر سيد البلد لتعويض غياب السيد سالم الذي غادر المعسكر بعد وفاة والده مساء الأحد.

وتوفى قبل قليل والد السيد سالم لاعب الاتحاد السكندري بعد صراع مع المرض، ونعى نادي سيد البلد ورئيس مجلس إدارته محمد مصيلحي وأعضاء النادي، والد مدافع الفريق.

وغادر السيد سالم معسكر الفريق السكندري بتصريح من حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، بعد استبعاده من قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة إنبي، والمقرر لها اليوم الاثنين في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وفاجأ حسام حسن الجميع باستبعاد خماسي الفريق عماد السيد وخالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوه من التدريبات الجماعية والتدريب المنفرد عقب الهزيمة من أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع ويضم صبري لرحيل لتعويض السيد سالم.

وشهد مران الفريق الأخير الذي أقيم عصر الأحد تشديدات من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن للاعبيه على ضرورة استغلال الفرص والمبادرة بالتسجيل لتفادي أي ضغوط أمام الفريق البترولي.

وضمت قائمة الاتحاد لمواجهة إنبي 22 لاعبا كالتالى: محمد صبحي وعمر خليل وصبحي سليمان، داميون لوي، هشام صلاح، مروان النجار، أحمد نبيل “مانجا”، مروان عطية، كريم يحيي، حسام عاشور، خالد الغندور، فوزي الحناوي، عبد الغني محمد، أحمد حجي، عبد السميع سيمو، وعمار حمدي، رزاق سيسيه، أحمد راشد، عادل نيمار، إيمانويل أوكوي، محمد الصباحي.