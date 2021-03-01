شكرا لقرائتكم خبر عن حكم جزائري سابق: الأهلي لا يستحق ضربة جزاء أمام طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحكم الدولي الجزائري السابق جمال حيمودي، أن الأهلي لم يستحق ضربة جزاء في الكرة التي أثير حولها جدل وكان بطلها جونيور أجايى، خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش التى فاز فيها الأحمر بهدفين مقابل هدف، موضحا أن جميع اعتبارات ضربة الجزاء لم تكن موجودة في تلك الحالة ولم يتم تكبير الذراع.

وتابع حيمودي، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، على قناة أون تايم سبورتس2: "هناك حالة مشابهة للعبة المثار حولها الجدل، ولكنها كانت خارج منطقة الجزاء ومع ذلك الحكم احتسبها لمسة يد، وهذا غريب؛ لأنه إذا كان تقدير الحكم للحالة الثانية بأنها لمسة يد فكان يجب احتساب الحالة الأولى ضربة جزاء".

وأضاف حيمودى: "هدف الأهلي الأول كان صحيحا ولم يكن اللاعب جونيور أجاي متسللا، واللعبة التي طالب فيها الأهلي بضربة جزاء لم تكن كذلك؛ لأن اللاعب لم يملك الوقت الكافي لتصحيح وضع ذراعه".

وأثنى الحكم الجزائري السابق على أداء الحكمين المصريين إبراهيم نور الدين ومحمود البنا، موضحا أنه تابع لهم عدد من المباريات الفترة الأخيرة وسعيد بمستواهم التحكيمي.

حيمودي كان من حكام الجزائر وإفريقيا المميزين، وأدار 4 مباريات خلال مونديال البرازيل 2014، والتي جمعت أستراليا وهولندا في الجولة الثانية، وإنجلترا وكوستاريكا في الجولة الثالثة لدور المجموعات، ولقاء بلجيكا وأمريكا في الدور الربع النهائي، بالإضافة إلى المباراة الترتيبية بين البرازيل وهولندا.

والحكم الدولي السابق جمال حيمودي (51 سنة) حاصل على الشارة الدولية في 2004، هو أحد حكام النخبة الإفريقية لسنوات 2009/ 2010 /2011 /2012 /2013. وقد شارك حيمودي في منافسات كأس الأمم الإفريقية 2008 بغانا، و2012 بالغابون وغينيا الاستوائية، علاوة على إدارة المباراة النهائية لكاس إفريقيا للأمم 2013 بجنوب إفريقيا بين نيجيريا وبوركينا فاسو.