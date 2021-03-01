شكرا لقرائتكم خبر عن الحاجة سوزان: بعت "قرطى" بألف جنيه وفرجاني ساسي قالي "هاقعد فى الزمالك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سوزان قنديل مشجعة الزمالك التي تبرعت بقرطها الذهبي لتجديد عقد فرجاني ساسي، لاعب وسط الزمالك، أنها طلبت من اللاعب التونسي البقاء في صفوف الفريق اثناء لقاءها به اليوم.

وقالت الحاجة سوزان، في تصريحات لبرنامج زملكاوي بقناة الزمالك، إنها باعت قرطها بمبلغ ألف جنيه، وأحضرت المبلغ لإدارة نادي الزمالك لتكون بداية لجمع مبلغ التجديد لساسي، مضيفة أنها تعلم أن المبلغ قليل، ولكنه رسالة للاعب برغبتها في بقائه بالفريق.

وأضافت الحاجة سوزان إنها تشجع الزمالك منذ أن كان عمرها 6 سنوات، وتحرص على مشاهدة مباريات الزمالك بمفردها، لأنها تتعصب ولا ترغب في وجود أحد معها أثناء تشجيع الزمالك.

قالت مشجعة الزمالك إن فرجاني ساسي قبّل رأسها، وأكد لها البقاء فى القلعة البيضاء، ومنحته هدية عبارة عن برفان خاص وصفته بأنه "غالي على قلبها"، كما أكدت أنها التقطت صورا تذكارية مع جميع لاعبي الزمالك، وخاصة اللاعب الشاب الذي أحرز هدفا في الأهلي "تقصد أسامة فيصل".

واختتمت الحاجة سوزان تصريحاتها، مؤكدة أن سعادتها بمقابلة لاعبي الزمالك لا توصف قائلة: أنا قولتلهم في النادي لو توفيت دلوقتي سأكون حققت حلمي برؤيتكم.

في نفس السياق كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن كواليس زيارة الحاجة سوزان محمد قنديل التي تبرعت اليوم بقرطها الذهب من أجل التجديد لفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وهي المبادرة التي اعلن عنها الموقع الرسمي لنادي الزمالك اليوم

وأكد المصدر ان الحاجة سوزان ترددت علي النادي لمدة 3 أيام وحاولت الدخول ومقابلة أي مسئول لعرض الأمر عليه ، الا ان تعليمات الامن داخل نادي الزمالك منعتها من الدخول علي مدار اليومين الماضيين.

وقال المصدر، إن الحاجة سوزان اثناء وقوفها امام بوابة النادي اليوم ، تصادف دخول المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس النادي، وشاهدها الأخير ليسأل أفراد الأمن عن سبب تواجدها، فاخبروه بأنها ترغب في مقابلة أحد من الإدارة لعرض أمر مهم على إدارة الزمالك.

ورحب بها المستشار هشام إبراهيم، وقام بدعوتها لدخول النادي ومعرفة سبب الحاحها علي مقابلة أحد أعضاء إدارة النادي، وبمجرد علمه بانها ترغب في مقابلة فرجاني ساسي والتبرع بقرطها الذهبي كمساهمة في تجديد تعاقده، رحب بها نائب رئيس النادي وقام بتكريمها وجعلها تقابل فرجاني ساسي ونقلت له رغبتها بنفسها.

وجاءت السيدة الزملكاوية لمقر النادي، ومعها مبلغ بسيط من المال، عبارة عن ثمن قرطها الذهبى الذى باعته لتتبرع به للنادي، بعد ما سمعته عبر وسائل التواصل الاجتماعى من أفكار ومقترحات بهذا الشأن.

واستقبل المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، السيدة العاشقة للزمالك، ووجه لها الشكر على مشاعرها ورفض استلام المبلغ مؤكدا لها أنها نموذج للمشجع العاشق للكيان، والداعم له.

كما منح نائب رئيس النادى السيدة سوزان محمد قنديل علم النادى وتذكارا خاصا، ووعدها بمقابلة فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق، بناء على طلبها، حيث ستوجه له رسالة من قلب أم للدولي التونسي.

واستقبل الدولي التونسي فرجاني ساسي السيدة سوزان قبل انطلاق المران، ولبى اللاعب رغبة مشجعة النادى واستقبلها بحفاوة بالغة، حيث طالبته بالاستمرار فى نادي الزمالك الفترة القادمة، ووعدها النجم التونسي بالبقاء من أجل جماهير النادي.