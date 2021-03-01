شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: هدف الأهلي في طلائع الجيش صحيح 100% ولا توجد ركلة جزاء له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد الشناوى، الخبير التحكيمى، أن محمود البنا ظهر بشكل رائع، في المباراة التي جمعت الاهلى وطلائع الجيش، التي أقيمت على استاد الاهلى والسلام ضمن مباريات الأسبوع الرابع عشر من بطولة الدورى العام.

وقال أحمد الشناوى، فى تصريحات للإعلامى أحمد شوبير في الاستوديو التحليلى للمباراة على قناة أون تايم سبورت: "إن الحكم محمود البنا ظهر بشكل رائع بعدما اتخذ القرارات بشكل رائع، وهدف الأهلى الثانى صحيح بنسبة 100% ولم تلمس الكرة يد والتر واليا، ولا يوجد بها خطأ على مهاجم الأهلى لذلك احتسب الهدف بعد مراجعة كثيرة لحكام الفار".

وأضاف أحمد الشناوى: "إن الاهلي لا يستحق ركلة جزاء بعدما لمست الكرة يد مدافع طلائع الجيش، لأن يده في وضعها الطبيعى، ولا يوجد بها أي خطأ، كما أن إنذار جونيور أجايى كان مستحقا في كرة فاول الهدف لأن الهجمة كانت واعدة".

ونجح فريق الأهلي فى اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم باستاد السلام، فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة أخطأها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 24 نقطة، ويرتقى لوصافة الدورى، ولديه أربع مباريات مؤجلة، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 12 نقطة فى المركز الخامس عشر ولديه مباراة مؤجلة.