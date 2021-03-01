شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشري مديرا فنيا للإنتاج الحربي خلفا لحمادة صدقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء أشرف عامر، رئيس الإنتاج الحربي، تعيين أحمد كشري، نجم الأهلي الأسبق، مديرا فنيا للفريق، خلفا لحمادة صدقي، على أن يتم إعلان الجهاز المعاون له ظهر اليوم الإثنين.

وكان حمادة صدقي قد اعتذر عن الاستمرار في تدريب الإنتاج الحربي، بعد تلقيه عرضا من الهلال السوداني، وكان صدقي قد تولي تدريب الإنتاج في 19 يناير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، خلفا لمختار لمختار نجم الأهلي الأسبق، الذي استقال من منصبه.

وكان أحمد كشرى قد اقترب من تدريب فريق مصر المقاصة، خلال توليه قيادة أسوان، ولكن المفاوضات تعثرت، ووقتها غضب مسئولو أسوان مما جعلهم يبحثون عن مدرب آخر، وتعاقدوا مع سامى الشيشينى فى بداية الموسم، بينما فشلت مفاوضات كشرى مع المقاصة ولم يتول تدريب أى فريق. كشرى تلقى عروضا تدريبية كثيرة من فرق بالقسم الثانى لكنه رفض انتظارا لفرصة للعمل بالدورى الممتاز، حتى جاء رحيل حمادة صدقى عن الإنتاج ليدخل دائرة المرشحين لقيادة الإنتاج الحربى.

وخاض الإنتاج الحربي مباراة ودية عصر الأحد مع النصر، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، استعدادا لمواجهة زعيم الثغر.

الإنتاج الحربي لم يحقق أي فوز في آخر أربع جولات بالدوري، ليحصد 10 نقاط ويتراجع ترتيبه إلى المركز الـ16 الذي يهبط بصاحبه إلى الدرجة الأدنى.

ويستعد الإنتاج الحربي لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل على استاد الاسكندرية بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.