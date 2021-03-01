شكرا لقرائتكم خبر عن السيد سالم يغادر معسكر الاتحاد السكندري بسبب وفاة والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر السيد سالم، مدافع الاتحاد السكندري، معسكر الفريق لمباراة إنبي، والمقرر لها الإثنين، فى الخامسة مساء، على استاد الإسكندرية، وذلك بعد علمه بخبر وفاة والده.

وكان إبراهيم حسن، مدير الكرة، قد أبلغ السيد سالم بالخبر بالمعسكر، وسمح له السفر لحضور الدفنة واخذ واجب العزاء بمسقط رأسه بمحافظة الشرقية.

كما قام محمد مصيلحى، رئيس الاتحاد السكندري، بتقديم واجب العزاء للاعب، طلب توصيل اللاعب بسيارة خاصة إلى منزله بمحافظة الشرقية، نظرا للحالة السيئة للاعب الذى دخل فى نوبة بكاء شديدة حزنا على والده.

وانتظم جميع اللاعبين بالمعسكر الذى يضم 22 لاعبا، وهم: محمد صبحى وصبحى سليمان وعمرو خليل وكريم يحيى وهشام صلاح ودايمون لوى ومروان النجار وعمر الميدانى، مروان عطية وخالد الغندور وأحمد نبيل مانجا وأحمد حجى وأحمد راشد وعبد الغنى محمد ومصطفى إبراهيم ومحمد رجب ومحمد الصباحى وعمار حمدى وفوزى الحناوى ورزاق سيسيه وأكوى وعبد السميع إبراهيم، وغادر السيد سالم المعسكر.