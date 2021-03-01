شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: لو صدقنا نفسنا كنا هنكسب الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش، إن فريقه قدم لقاء جيدا أمام الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد الاهلي والسلام ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري، وفاز فيها الاهلي بهدفين مقابل هدف.

أضاف سمير في تصريحات تلفزيونية:" قدمنا مباراة جيدة، وحاولنا استغلال أخطاء الأهلي، لكن التوفيق لم يكن معنا، لو كنا صدقنا نفسنا كنا هنكسب الأهلي".

تابع سمير: "مدربنا عبد الحميد بسيوني طلب منا اللعب للهجوم، وقال أنتم قادرون أن تفوزوا على الأهلي، وألعب بنفس الأداء في جميع المباريات سواء الأهلي أو الزمالك أو أي فريق آخر، لكن أحيانا يغيب عني التوفيق".

وواصل مهاجم طلائع الجيش كلامه: "لم أتلق إخطارا رسميا بانضمامي للمنتخب، لكني فخور بارتباط اسمي بهذا الأمر".

نجح فريق الأهلى من اقتناص ثلاث نقاط غالية بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما باستاد السلام فى إطار فعاليات الجولة الرابعة عشرة للدورى.

تقدم أحمد سمير لطلائع الجيش فى الدقيقة 26 من عمر المباراة من ضربة حرة مباشرة احتسبها محمود البنا حكم اللقاء لصالح طلائع الجيش، بعدها بخمس دقائق وفى الدقيقة 32 ينجح النيجيري جونيور أجايى من إدراك هدف التعادل للمارد الأحمر من رأسية متقنة أخطأها محمد بسام حارس طلائع الجيش، وأحرز نفس اللاعب الهدف الثانى للمارد الأحمر في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.